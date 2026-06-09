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الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحرش بطفل داخل محل بالفتح

كتب : علاء عمران

02:42 م 09/06/2026

التحرش بالأطفال

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بالتحرش بأحد الأطفال داخل أحد المحال التجارية بمحافظة أسيوط.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أمكن تحديد وضبط مالكي المحل المشار إليه، وتبين أنه غير مرخص ويقع بدائرة مركز شرطة الفتح، وهما شقيقان لهما معلومات جنائية ومقيمان بذات الدائرة.

وبمواجهتهما، أقر أحدهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنها حدثت منذ أكثر من عام داخل المحل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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الداخلية أسيوط فيديو تحرش

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