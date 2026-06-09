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الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن سقوط مروحية في هرمز

كتب : وكالات

02:41 م 09/06/2026

مروحية اباتشي

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تفاصيل حادث سقوط مروحية من طراز أباتشي في مياه مضيق هرمز، مؤكدة أنها نجحت في إنقاذ طاقمها المكون من فردين بعد سقوطها خلال مهمة دورية قرب السواحل العُمانية.

عملية إنقاذ استمرت لساعتين

وأوضحت سنتكوم في بيانها أن عملية الإنقاذ تمت عند الساعة 7:33 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 8 يونيو، واستغرقت نحو ساعتين، مشيرة إلى أن الطاقم تم انتشاله وهو في حالة مستقرة دون إصابات خطيرة.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن طائرة مسيّرة تابعة للبحرية الأمريكية شاركت في تنفيذ عملية الإنقاذ، ما ساهم في تحديد موقع الطاقم وتسهيل انتشاله من المياه بسرعة وكفاءة.

تعليق ترامب على الحادث

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطيارين لم يتعرضوا لأي أذى، قائلاً إن "الطيارين بخير ولم يُصب أحد"، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية حول أسباب سقوط المروحية ستصدر لاحقاً دون الكشف عن طبيعة الحادث حتى الآن.

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