محافظ الجيزة يوجه بتقديم الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيا

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة وتوافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين.

السوق يشهد توافد مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع

وأشار "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، إلى أن السوق يشهد توافد مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي امبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بتقديم جميع أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.

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