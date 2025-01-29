الجيزة: حملات إزالة شاملة ضد مخالفات البناء في ٣ مدن مختلفة - صور

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كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تابع سير جهود مراكز ومدن منشأة القناطر، الصف، وأطفيح في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاءت هذه المتابعة، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، في إطار حرص المحافظة على التصدي للتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة 20 حالة بناء وتعديات في الجيزة

اطلع محافظ الجيزة، على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة 20 حالة بناء وتعدي، حيث تم تنفيذ مجموعة من الإزالات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

منشأة القناطر: تم إزالة 4 حالات بناء مخالف بمنطقة قرية المنصورية، حيث شملت الحوائط والأسوار والتشوينات على الأراضي الزراعية بمساحة 250 مترًا مربعًا، وتم فك شدة خشبية لعمل سمل خرساني على الأرض الزراعية بمساحة 70 مترًا مربعًا، إضافة إلى ذلك، تم إزالة مخالفات عبارة عن مباني بالطوب والأسمنت على مساحتي 55 و50 مترًا مربعًا في نكلا وبني سلامة.

الصف: تم تنفيذ إزالة كلية لمخالفات بناء أسوار وغرف على مساحة 300 متر مربع بمنطقة أبو طماعة في نجوع العرب بقرية غمازة الصغرى، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسملات مبنى على مساحة 80 مترًا مربعًا في نفس القرية، وتمت إزالة شدة خشبية لسقف دور أرضي على مساحة 100 متر مربع في قرية الشوبك الشرقية.

أطفيح: نفذت الوحدة المحلية بالقبابات والكداية في أطفيح إزالة 3 حالات تعدٍ على أرض أملاك الدولة خارج الحيز العمراني بمساحة 230 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بكفر قنديل في قرية الصالحية بمساحة 280 مترًا مربعًا.

الاستمرار في حملات إزالة المخالفات

أكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة لن تسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء، مشددًا على أهمية التصدي بكل حسم لأي مخالفات جديدة، موضحًا أن حملات الإزالة ستستمر بشكل دوري لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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