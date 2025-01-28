ريادة وإبداع صحفي.. معرض الكتاب يحتفي بمئوية مجلة "روزاليوسف"

كتب- أحمد الجندي:

تصوير: محمود بكار

نظَّمت قاعة المؤسسات ندوة خاصة بعنوان "مئوية مجلة روزاليوسف"، احتفاءً بمرور 100 عام على تأسيس المجلة التي شكَّلت علامة فارقة في عالم الصحافة، ضمن فاعليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

رحلة 100 عام من التحديات والإنجازات

استهلت الكاتبة هبة صادق، رئيس مجلس إدارة مجلة "روزاليوسف"، حديثها معبرةً عن فخرها بقيادة المؤسسة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشهد دعمًا وتمكينًا غير مسبوق للمرأة المصرية.

وأشارت صادق إلى أن المجلة أصدرت 5041 عددًا على مدار قرن من الزمان، متحديةً الكثيرَ من الصعوبات؛ لكنها استطاعت أن تحافظ على مكانتها كمنارة صحفية رائدة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة المجلة أن "روزاليوسف" تميزت منذ نشأتها بإرادة قوية، فكانت مجلة تحمل اسم سيدة في وقت لم يكن فيه ذلك مألوفًا؛ مما جعلها رمزًا للإصرار والعزيمة، ودليلًا على أن الإرادة لا تعرف حدودًا.

وألقى الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير المجلة، الضوءَ على القيمة الخاصة للمجلة في عالم الصحافة، مؤكدًا أنها شهدت توارث الفكر والإبداع عبر 10 أجيال من الصحفيين.

وأضاف الطاهري أن المجلة، التي لطالما فتحت أبوابها للأجيال الجديدة، مستمرة في تجديد دمائها لضمان استمرارية مسيرتها الرائدة.

وأشار رئيس تحرير المجلة إلى ذكريات شخصية؛ حيث كان مرشحًا لمنصب دبلوماسي في روما عام 2010، لكن رئيس التحرير الأسبق الكاتب عبد الله كمال، أصر على بقائه في المجلة، مؤكدًا قيمة العمل الصحفي بها.

وتحدث الكاتب أسامة سلامة، رئيس التحرير الأسبق، عن مواقف المجلة الثابتة في مواجهة التطرف والدفاع عن الوطن والمواطن، مشيرًا إلى التحديات التي واجهتها المؤسسة؛ خصوصًا خلال فترة حكم الإخوان، حين دفع بعض العاملين فيها ثمن حرية التعبير التي التزمت بها المجلة.

ووصف سلامة "روزاليوسف" بأنها "مدرسة الهواء الطلق" التي تتنفس حريةً وتفكيرًا مستنيرًا، مشددًا على دورها في الدفاع عن قضايا المرأة وكسر القيود الفكرية.

وأكد الكاتب محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون "النهار"، أن "روزاليوسف" لم تكن مجرد مجلة؛ بل كانت مصدر إلهام وحرية لكل مَن عمل بها، وذكر أن العديد من رواد الصحافة والإعلام المصريين بدؤوا مسيرتهم في المجلة؛ مثل الإعلامي عادل حمودة، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، الذين أثروا في المشهد الإعلامي المصري.

وعبَّرتِ الكاتبةُ تحية عبد الوهاب، عن فخرها بالانتماء إلى هذه المؤسسة العريقة، مشيرةً إلى أنها لطالما كانت حلمها منذ أيام دراستها الجامعية، مشيرةً إلى أن المجلة نجحت في الحفاظ على مكانتها رغم التحديات العديدة التي مرت بها، وظلت دائمًا منبرًا للحرية والتنوير.

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