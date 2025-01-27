إقبال كثيف على أجنحة معرض الكتاب.. 20 صورة للساعات الأولى من اليوم الرابع

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى من اليوم الرابع لفتح بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام الجمهور، إقبالا كبيرا، حيث اصطف العشرات من الشباب والأسر المصرية في طوابير أمام الأبواب الخارجية للمعرض.

كما شهدت قاعات العرض المختلفة زخما واضحا، وإقبالا شديدا، من الجمهور لاختيار العناوين المناسبة التي تتوافق مع اهتماماتهم.

يأتي هذا بعد أن أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب 56، والذي تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، أن المعرض قد سجل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، أمس الأحد حيث بلغ نحو 324175 زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد زائريه ‏منذ فتح أبوابه للجمهور، 1.170.146 زائرًا.

يُذكر أن الدورة الـ56 للمعرض تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياتها من 23 يناير حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف لهذه الدورة، وتم اختيار الدكتور أحمد مستجير شخصية العام، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

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