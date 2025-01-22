العمل: ملتقى توظيف لهذه الفئات في سوهاج.. تفاصيل

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كتب- محمد أبو بكر:

نظمت مديرية العمل بسوهاج بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، أول ملتقى توظيف وتثقيف لخريجي برنامج التدريب المهني "مهنتك مستقبلك".

يهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل متخصصة ولائقة لشباب الخريجين في المهن التي تم تدريبهم عليها.

دور وزارة العمل في دعم الشباب

أكد الدكتور حازم علي حسن، مدير المديرية، أن الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتوفير فرص العمل الحقيقية والمتخصصة للشباب، وتنظيم ملتقيات توظيف بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثماري ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن هذه الملتقيات تساهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسن إلى أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه في سوهاج ويقتصر على توظيف خريجي الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، موضحًا أنه يعتبر فرصة حقيقية للشباب للقاء أصحاب الأعمال وممثلي الشركات، حيث يتم عرض فرص التشغيل وتعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل وطرق التقديم لتلك الوظائف.

من جانبه، أوضحت إلهام أبوزيد، وكيل المديرية، أن الملتقى أقيم تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وتم التحقق من مصداقية فرص العمل.

وأكدت على حرص المديرية على التواصل مع الشباب حتى بعد استلامهم وظائفهم ومراقبة تطبيق قانون العمل.

شارك في الملتقى عدد من الشباب من الجنسين من خريجي الدورات التدريبية التي تم تنفيذها في مهن متعددة، مثل الفندقة الشاملة، الخياطة والتفصيل، التبريد والتكييف، التسويق الإلكتروني، التطريز، إضافة إلى مهنتي إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومعالجة معاملات ما بعد الحصاد، والتي تم التدريب عليها بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل ضمن تدريبات المهن الخضراء.

حضر الملتقى فريق عمل من وزارة العمل، ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي WFP، بالإضافة إلى فريق عمل جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وفريق العمل المسرحي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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