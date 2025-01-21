8 صور ترصد استعدادات "التموين" لإطلاق قافلة المساعدات الـ11 لقطاع غزة

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع العميد أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة؛ لاستعراض جهود لجنة المساعدات الأجنبية السابقة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وما تم تقديمه، ومناقشة سبل تعزيز المساعدات الإنسانية المستقبلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واستمرارًا لدور مصر الرائد في دعم الأشقاء في قطاع غزة.

وقام العميد أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، باستعراض ما تم تقديمه سابقًا من دعم شامل للأشقاء في غزة عبر 10 قوافل مساعدات إغاثية عاجلة؛ بإجمالي 796 طن مساعدات محملة في عدد 125 شاحنة عبارة عن:

- بطاطين: 23 ألفًا

- مراتب: 16 ألفًا

- خيام 15310 خيم

- مشمع بلاستيك للأمطار: 6 آلاف

- حصائر نوم: 5 آلاف

- كرڤان: 3

- أدوات النظافة العامة والشخصية لعدد 32 ألف أسرة

وناقش الوزير نائب رئيس اللجنة إمكانية تقديم دفعات جديدة من المساعدات بالتعاون مع الجهات المعنية، انطلاقًا من الدور الحيوي للجنة كشريك حكومي في المساعدات؛ لما تمتلكه من قدرات لوجستية متطورة ومخازن مجهزة تُسهم في سرعة استلام وتوزيع المساعدات بشكل فعال.

ويجرى حاليًّا الإعداد والتجهيز لإطلاق القافلة الحادية عشرة من لجنة المساعدات، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية؛ بصفتها من كبرى الجهات المانحة في مصر.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم قطاع غزة؛ التزامًا بمسؤوليتها الإنسانية والقومية، وتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.

واختتم الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر إلى كل الشركاء الذين أسهموا في إنجاح جهود الإغاثة السابقة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك؛ لضمان تقديم الدعم بأسرع وقت ممكن، وبما يلبي احتياجات الأشقاء في غزة.

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