رئيس هيئة الدواء يستقبل وفدًا رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الأدوية والمنتجات الصحية، والوفد المرافق لها، في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والمنظمة لتعزيز نظم الرقابة الدوائية في مصر.

خلال اللقاء، أعرب الغمراوي عن اعتزاز الهيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا التزامها المستمر بتطوير أدائها وفقًا للمعايير العالمية، لتحقيق الأمن الدوائي لمصر وتعزيز مكانتها الإقليمية. من جانبها، أشادت الدكتورة ناكاتاني بالجهود البارزة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية، مؤكدة دعم المنظمة لتعزيز دور الهيئة في المنطقة وتحقيق أهدافها الصحية والبيئية.

تضمن الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية لجهود الهيئة للحصول على تصنيف WLA كهيئة مرجعية عالمية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو الريادة في تنظيم الصناعات الدوائية.

كما تم بحث تعزيز القدرات الإقليمية في المجالات التنظيمية والتشريعية، ودور مصر كمنصة إقليمية للتعاون الصحي، إلى جانب تحقيق الاستدامة البيئية في قطاع الصناعات الدوائية، بحسب بيان اليوم.

كما سلطت الدكتورة ناكاتاني الضوء على أهمية مصر الاستراتيجية للمنظمة، وخاصة لإقليم شرق المتوسط، ودورها كحلقة وصل بين الأسواق الدوائية في قارتي إفريقيا وآسيا، في ظل اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث وفق تصنيف المنظمة.

تضمنت الزيارة جولة للوفد في معامل هيئة الدواء المصرية، حيث اطلعوا على أحدث الأجهزة ونظم التحليل، واستعرضوا تنوع الخدمات الرقابية التي تقدمها الهيئة. كما شملت الجولة زيارة مصنع "بيوجينيرك"، حيث اطلع الوفد على التقنيات الحديثة المستخدمة في تصنيع الأدوية واللقاحات، وتلقى عرضًا تفصيليًا حول التقدم المحرز في مشروع تصنيع اللقاحات بتقنية mRNA، والتي حصلت عليها مصر كجزء من ريادتها الإفريقية، مما يمثل نقلة نوعية في مجال الابتكار الدوائي على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء من هيئة الدواء المصرية عدد من قيادات الهيئة، من بينهم الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفني، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام، بالإضافة إلى ممثلين من منظمة الصحة العالمية، من بينهم الدكتورة هدى لانجر، المستشارة الإقليمية، والدكتور عدي نصيرات، ممثل المنظمة الإقليمي، وعدد من الخبراء والمستشارين.

تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة الوثيقة بين هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز جودة الصناعات الدوائية وضمان الأمن الصحي إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصحي.

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