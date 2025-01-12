بروتوكول تعاون لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

كتب- محمد أبو بكر:

وقع محمد جبران، وزير العمل، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بروتوكول تعاون بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتعزيز حقوقه، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وزارة العمل مُلتزمة بتنفيذ مُلتقيات التوظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة

وقال "جبران"، إنه بموجب هذا البروتوكول فإن وزارة العمل مُلتزمة بتنفيذ مُلتقيات التوظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها وإتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم لتدريبهم على المهن المُناسبة لإعاقتهم والإعلان عن الوظائف وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها من جانب الوزارة والتي تتناسب مع الأشخاص ذوى الإعاقة باختلاف أنواع الاعاقة، والتوعية القانونية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التدريب والتشغيل، وقانون العمل والتشريعات ذات الصلة به والتي تتعلق بحقوق وواجبات هؤلاء الأشخاص.

من جانبها، أوضحت الدكتور إيمان كريم، على التزام المجلس بموجب هذا البروتوكول بتنفيذ برامج توعوية للقائمين على عمليات التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التعامل المثلى مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، والمُشاركة مع الوزارة في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم بسوق العمل والعائد عليهم من ذلك وتعريفهم بفرص التدريب والعمل المناسبة، ومُشاركة الوزارة في الإعلان عن الوظائف وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها والعمل على تبني السياسات والاستراتيجيات التي تُعزز تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

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