أمطار على القاهرة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام بداية من اليوم السبت 11 يناير وحتى الخميس 16 يناير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما أشارت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وخليج السويس ومدن القناة تمتد للقاهرة الكبرى بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب البلاد.

وأشار البيان إلى وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها في الفترة بداية من الأحد 12 يناير وحتى الخميس 16 يناير 2025.

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