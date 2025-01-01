على مساحة 40 ألف متر.. كامل الوزير يتفقد مشروع إنشاء ورشة صيانة جرارات GE الجديدة

كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة المقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح (9.5 فدان)؛ والتي نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

وكان في استقبال الوزير كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة، والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري.

وتفقد الوزير التشطيبات النهائية لأقسام الورشة المختلفة التي وصلت معدلات تنفيذها إلى 95%؛ حيث تم تفقد الجمالون الرئيسي الذي يقع على مساحة 10000 متر2 والذي ينقسم إلى ورشة للصيانة بارتفاع 13 مترًا بها مشايات علوية (منسوبين) وعدد 7 سكك على أعمدة معدنية ومجار خرسانية وعدد 6 أوناش علوية حمولة من 10 إلى 50 طنًّا، بالإضافة إلى ورشة للعمرات الثقيلة بها أوناش علوية ومخزن لقطع الغيار الثقيلة ومخزن لقطع الغيار الخفيفة، وكذلك رصيف التحميل وورشتي الصيانة الخفيفة ومخرطة العجل الأرضية والجمالون الخاص باستقبال وفحص الجرارات والمقام على مساحة 200 متر، والجمالون الخاص باختبار تحميل الجرارات والمقام على مساحة 300 متر ومنطقة تخزين الجرارات التي تتسع 40 جرارًا.

وتفقد وزير النقل المبني الإداري المقام على مساحة 1600 م٢ والمكون من ثلاثة أدوار والذي يشمل المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والتدريب والخدمات ومصلى وبوفيه وعيادة.

واطلع الوزير على الموقف التنفيذي النهائي لأعمال شبكات الكهرباء وشبكة صرف المطر وأعمال التهوية والتكييف وشبكة التغذية وصرف الزيوت والصرف الصحي، بالإضافة إلى شبكات البيانات.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال جولته التفقدية، أن إنشاء هذه الورشة العملاقة يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية؛ تشتمل على خمسة عناصر هي (الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري)، وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة، وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33 ورشة قائمة- إنشاء 10 ورش جديدة)، وتأتي في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني؛ بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية، بما يمكنها من تنفيذ كل أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

ولفت كامل الوزير إلى التعاون مع شركة "وابتك" الأمريكية، وأنه تم إنشاء هذه الورشة الجديدة بمنطقة مهمشة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات المختلفة لجميع الجرارات الموردة من الشركة، والتي تتمتع بأحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وذلك بغرض الدعم المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد؛ بما يسهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في أعمال نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية، مضيفًا أن الورشة سيتم إمدادها بأحدث أنواع المعدات ذات التكنولوجيا العالمية، وأن يتوافر بها أطقم من المهندسين والفنيين المصريين للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة، إلى جانب عدد من خبراء شركة "وابتك" الأمريكية؛ خصوصًا أنه تم تدريبهم وفقًا لأعلى مستويات التدريب على أيدي خبراء شركة "وابتك" سواء في أمريكا أو في مصر.

وأوضح الوزير أنه تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز، وأيضًا جار التعاون مع شركة "سوتيك إيجيبت" لصيانة وعمرة العربات المجرية بورشة أبو غاطس، ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل؛ لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات.

وقام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتكريم عدد (30) من العاملين بالهيئة، وبياناتهم كالتالي: (2 مهندس، 2 رئيس قطار ، 14 قائد قطار ومساعدوهم، 1 مشرف قطارات، 1 مضيف قطار، 3 خفراء وفني منفذ، 3 ملاحظ بلوك، 2 ملاحظ تكييف وخراط، 1 مستصحب عربة القوى، 1 فني براد)، والذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات، ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب، وتميزوا في أداء أعمالهم.

وقدم الوزير التهنئة باسمه وكل العاملين بوزارتي الصناعة والنقل، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد، وقدم الوزير الشكر إلى المكرمين على ما قاموا به من أعمال أسهمت في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة، مؤكدًا أن هؤلاء المكرمين نماذج مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية، ويجب أن يتفانى جميع العاملين في الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الهيئة، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد عناصر نـجاح المنظومة، وفي إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مؤكدًا ضرورة استمرار تأهيل وتدريب العنصر البشري فنيًّا وثقافيًّا وتوفير الرعاية الصحية المتميزة له، وكذلك خلق بيئة عمل مناسبة تتسم بالعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تقديم خدمات مميزة للعاملين بنادي السكة الحديد، وأعلى مستويات الخدمة الطبية بمستشفى السكة الحديد، وستتم المحافظة على أصحاب الخبرات من طوائف التشغيل ممن يقومون بالإنتاج.

وأضاف الوزير أن من سيثبت تعاطيه المخدرات سيتم فصله فورًا، وأنه على كل قائدي القطارات الالتزام بالتعليمات واللوائح الخاصة بالتشغيل وعدم غلق جهاز ATC نهائيًّا، ومن سيغلق الجهاز سيتم فصله، وذلك ضمن إجراءات السلامة والأمان ومضاعفة حافز الكيلومتر النظيف لقائدي القطارات ممن يحققون الضوابط الآتية (عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار على خطوط شبكة السكك الحديدية- عدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة على سلامة الركاب والقطار- الالتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات- الاهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج).

وتابع وزير النقل والصناعة: وكذلك العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير السكك الحديدية الجاري تنفيذها سواء مشروعات نظم الإشارات أو المحطات أو تطوير السكة أو إنشاء الخطوط الجديدة وغيرها، والمحافظة على كل الأصول ومهمات وقطع غيار السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن المحافظة على تلك المهمات مسؤولية كل العاملين بالهيئة، ويجب أن يتفانى جميع العاملين في المحافظة عليها، لافتًا إلى أن هناك خطة لتوطين صناعة قطع الغيار المختلفة ضمن خطة توطين مختلف الصناعات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

واستمع الوزير، خلال اللقاء، إلى مقترحات عدد من العاملين في ما يتعلق بمنظومة العمل بالسكك الحديدية.

وألقى هشام عبد الواحد نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشؤون المالية، كلمة تحدث فيها عن الإنجازات الكبيرة التي شهدتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال الفترة الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه بعد أن كانت السكة الحديد تنقل ٨٠٠ ألف راكب يوميًّا، أصبحت تنقل الآن ١.٢ مليون راكب يوميًّا، وبعد أن كانت تنقل 4 ملايين طن بضائع سنويًّا أصبحت تنقل الآن 8 ملايين طن بضائع في العام، وبعد أن كانت السكة الحديد تعاني ضعف مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات؛ ارتفعت مستويات السلامة والتأمين، وانتظمت مواعيد وخدمات القطارات.

وتابع عبد الواحد: من المستهدف للوصول في ۲۰۳۰ إلى طاقة نقل ٢ مليون راكب يوميًّا و١٣ مليون طن بضائع سنويًّا، وكذلك الوصول بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، على الدعم المستمر لمنظومة السكك الحديدية.

وأضاف نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشؤون المالية، أن هناك رسالة يطلب من الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إيصالها إلى الرئيس السيسي؛ جاء فيها "إننا العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بكل طوائفها، نرسل لفخامته رسالة حب وتقدير واحترام وإخلاص ودعاء إلى المولى سبحانه وتعالى؛ أن يحفظه لمصرنا الغالية. كما أن العاملين بالسكك الحديدية يتعهدون باستكمال مشوارهم لتطوير السكك الحديدية، والوقوف الدائم خلف دولتهم وخلف رئيسهم، ويقولون لفخامة الرئيس سِر على بركة الله نحو مصر الحديثة والله الموفق".

وأكد الوزير "إننا ندعو الله، عز وجل، أن يبارك جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاه"، لافتًا إلى أن الإنجازات والتنمية الشاملة التي تحققت في مختلف المجالات لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية للرئيس وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن، وتفانيه من أجل خدمة الشعب المصري العظيم.

وأكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، وسط هتافات "تحيا مصر"؛ أن كل العاملين بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويقفون خلفه لاستكمال مسيرة الإنجازات الكبيرة في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق وفي كل المجالات بالدولة المصرية.