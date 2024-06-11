محافظ القاهرة يوجه بتبسيط إجراءات التصالح على مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتبسيط الإجراءات على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بما يحقق الصالح العام، مع نشر اللوحات الارشادية والبانرات التي توضح هذه الإجراءات.

وأكد محافظ القاهرة، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحي أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف بعد تنزيله من البلاي ستور.

وأكد اللواء خالد عبد العال، وجود متابعة يومية للإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجه محافظ القاهرة، بتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة بجميع المراكز التكنولوجية الموجودة بأحياء القاهرة والبالغ عددها 37 مركزًا لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وفي هذا السياق، عقدت محافظة القاهرة ورشة عمل شارك فيها نواب المحافظ للمناطق الغربية، والشرقية، والشمالية، والسكرتير العام والمساعد، ورؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومسئولي ملف التصالح وعدد من قيادات المحافظة، لبحث استفسارات المواطنين والرد على تساؤلاتهم بعد تطبيق القانون، وبحث آليات الدعم اللازم لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.