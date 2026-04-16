مصر تبحث مع البنك الدولي تطورات الإصلاح الاقتصادي - تفاصيل

كتب : أحمد العش

10:18 م 16/04/2026 تعديل في 10:20 م
    الحكومة تناقش سيناريوهات التعامل مع الأزمات الإقليمية (2)

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي، آنا بيردي، وذلك خلال اليوم الرابع لاجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والسفير المصري لدى الولايات المتحدة.

مناقشة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول بشكل موسع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إلى جانب بحث تأثير التوترات الجيوسياسية الراهنة على اقتصادات المنطقة.

وبحث الجانبان حزمة السياسات المالية والنقدية والإجراءات التحوطية التي تتبناها الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، مع استعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمات الإقليمية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.

خطط لاستعادة النشاط وجذب الاستثمارات

تناول الاجتماع آليات استعادة وتيرة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء في حال انتهاء الأزمة الحالية أو استمرارها وتفاقمها، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات.

تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي

أكد الدكتور حسين عيسى أهمية تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها المختلفة لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والتشييد، من خلال أدوات تمويل مبتكرة وضمانات تقلل المخاطر الائتمانية.

دعم الابتكار وريادة الأعمال

استعرض نائب رئيس الوزراء، جهود الحكومة في تطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال، عبر بناء منظومة متكاملة تدعم الشركات الناشئة وتوفر لها فرص التمويل والوصول إلى الأسواق، بما يتماشى مع التحول نحو اقتصاد رقمي معرفي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وتعزيز التنسيق الفني والعمل المشترك، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتنمية الشاملة.

الدكتور حسين عيسى صندوق النقد الدولي نائب رئيس الوزراء المستشار محمد الحمصاني البنك الدولي

