متحدث مبادرة "البسقلون" لتيسير الزواج: الأعراف لا تتغير فجأة بل تحتاج وقتًا

كتب : حسن مرسي

12:52 ص 17/04/2026

مبادرة البسقلون

قال الإمام والخطيب أحمد حسين، المتحدث باسم مبادرة تيسير الزواج بقرية البسقلون في المنيا، إن المبادرة انطلقت من قناعة جماعية بضرورة التغيير، مشيرًا إلى أن الأهالي كانوا يدركون صعوبة الأوضاع لكنهم بحاجة إلى من يبدأ ويدفع العجلة للأمام.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الضمانات كانت أساسية لنجاح المبادرة، حيث اتفق أعضاء اللجنة على مواجهة الصعوبات وتحمل ردود الفعل، انطلاقًا من مبدأ التيسير الذي يعد أصلًا في الشريعة والعرف.

وأشار إلى أن الذهب الذي كان يُكتب في القوائم بكمية تصل إلى 350 جرامًا كان في أغلب الأحيان صوريًا، لكنه كان يتحول إلى أزمة عند حدوث خلاف أو طلاق، ما دفع اللجنة إلى وضع ضوابط جديدة لتخفيف الأعباء.

وتابع أن الأعراف لا تتغير فجأة، بل تحتاج إلى مراحل زمنية، موضحًا أن المغالاة في المهور بدأت منذ عام 2006 وتفاقمت تدريجيًا، ما استدعى تدخلًا مجتمعيًا لإيقاف هذا المسار وإعادة الاعتدال.

وشدد على أن المبادرة لاقت دعمًا واسعًا من كبار العائلات وعمدة القرية ولجنة المصالحة ومشايخ القرية، وهو ما ساعد على ترسيخها وتطبيقها عمليًا في عقود الزواج الجديدة.

وأكد المتحدث باسم المبادرة أن الهدف هو إعادة التوازن والوسطية في الأعراف الاجتماعية، بما يضمن حقوق البنات وييسر الزواج للشباب، ويخفف الضغوط النفسية والمادية عن الأسر.

