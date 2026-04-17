إعلان

مجلس النواب يناقش ارتفاع إيجارات أراضي الأوقاف الأسبوع المقبل

كتب : نشأت حمدي

02:18 ص 17/04/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو الورداني، أزمة ارتفاع قيمة إيجار الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، الأربعاء المقبل.

وتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، ومحمد النبوي، وياسر منصور، ولطفي شحاته، وصابر عبدالقوي، وعماد الغنيمي، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلًا عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.

وقال النائب هشام الحصري، في طلب الإحاطة المقدم منه، إنه تلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المزارعين، لا سيما صغار المزارعين المستأجرين بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنويًا.

وأضاف "الحصري" في طلب الإحاطة، أن تلك الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل هذه الظروف التحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام.

وتساءل في طلب الإحاطة، عن الأسباب والمعايير التي اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازي تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف؟.

وأوضح أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل على الفلاح البسيط.

وأشار إلى أهمية وجود معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين، وخطة الدولة لتشجيعهم على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب النائب عمرو الورداني إيجار الأراضي أراضي الأوقاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
زووم

محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
الموضة

بإطلالة أنثوية ناعمة.. نسرين طافش تتألق بفستان البولكا دوت (صور)
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
أخبار مصر

لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
الموضة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟
حقيقة اعتزال المطربة فيروز الغناء.. نقيب الموسيقيين في لبنان يوضح
زووم

حقيقة اعتزال المطربة فيروز الغناء.. نقيب الموسيقيين في لبنان يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بدأت هدنة لبنان.. كيف نقرأ تفاصيل الدبلوماسية المتناقضة فوق الليطاني؟
* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين