تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو الورداني، أزمة ارتفاع قيمة إيجار الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، الأربعاء المقبل.

وتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، ومحمد النبوي، وياسر منصور، ولطفي شحاته، وصابر عبدالقوي، وعماد الغنيمي، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلًا عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.

وقال النائب هشام الحصري، في طلب الإحاطة المقدم منه، إنه تلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المزارعين، لا سيما صغار المزارعين المستأجرين بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنويًا.

وأضاف "الحصري" في طلب الإحاطة، أن تلك الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل هذه الظروف التحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام.

وتساءل في طلب الإحاطة، عن الأسباب والمعايير التي اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازي تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف؟.

وأوضح أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل على الفلاح البسيط.

وأشار إلى أهمية وجود معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين، وخطة الدولة لتشجيعهم على التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

