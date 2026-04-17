أكّدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، عدم حسم اختيار أي من المناصب الشاغرة حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن كل الأسماء التي ترددت خلال الساعات الماضية ما هي إلا مجرد ترشيحات للمفاضلة بينها.

وقالت المصادر، في تصريحات إلى مصراوي، إن ما تردد حول اختيار الفنان العالمي رضا الوكيل لرئاسة دار الأوبرا المصرية ليس سوى ترشيح ضمن ثلاثة أسماء، ولم يكن المرشح الوحيد، ولم يتم حسم الأمر بعد.

وتابعت أن ما تردد حول تولي الكاتب عبدالرحيم كمال رئاسة هيئة الكتاب أمر غير حقيقي وعارٍ تمامًا من الصحة، وأن الهيئة يتنافس على رئاستها عدة أسماء مرموقة ثقافيًّا، ولم يُحسم الأمر بينها بعد.

اقرأ أيضًا:

مصادر: ترشيح رضا الوكيل لرئاسة دار الأوبرا المصرية