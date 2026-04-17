تصوير- أحمد مسعد:

وجّه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، حول حقيقة وجود غياب حاليًا للمسؤول السياسي في إدارة الملفات العامة، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر غياب التكوين السياسي للمسؤول على جودة القرار التنفيذي.

المسؤول السياسي بين التكوين والخبرة

أكد د. "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" أن التكوين السياسي للمسؤول لا يأتي فقط من الدراسة أو المنصب، بل من النشأة داخل بيئة واعية سياسيًا تمنح الفرد قدرة مبكرة على فهم الشأن العام والتعبير عن الرأي واستيعاب تعقيدات العمل العام، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمنع وقوع الخطأ لكنه يقلل من احتمالاته.

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن العمل التنفيذي بطبيعته يحتاج إلى قدرات تخصصية "تكنوقراطية"، إذ يمكن الاستعانة بمتخصصين في كل قطاع، سواء في الاقتصاد أو الصحة أو البنية التحتية، معتبرًا أن هذا هو الحد الأدنى اللازم لإدارة الدولة الحديثة، على حد قوله.

وأضاف د. محمود محيي الدين، أن النماذج التكنوقراطية قد تعاني أحيانًا من فجوة مع الشارع والرأي العام بسبب ضعف الوعي السياسي، وهو ما يجعل وجود مستشارين وأجهزة داعمة داخل الدولة أمرًا ضروريًا لمساعدة المسؤول على قراءة الواقع وتقدير تداعيات القرار.

وشدد على أن امتلاك الحس السياسي لا يغني عن الخبرة الفنية، كما أن الخبرة الفنية لا تكفي وحدها دون إدراك سياسي، معتبرًا أن التوازن بين الاثنين هو ما يصنع المسؤول الناجح.

العمل العام يتطلب فهم طبيعة المجتمعات المحلية

أشار د. "محيي الدين" إلى أن العمل العام يتطلب أيضًا فهمًا لطبيعة المجتمعات المحلية المختلفة، سواء في الريف أو الصعيد أو المدن، مؤكدًا أن هذا الفهم يتطور بالتجربة المستمرة والانفتاح على الواقع وليس عبر التدريب النظري فقط.

وتطرق المبعوث الأممي، إلى أن الدول الحديثة تعتمد على مؤسسات داعمة لاتخاذ القرار، تقدم تقييمًا لنتائج السياسات وتساعد في تصويب المسار، لافتًا إلى أن حجم الدولة ومستوى تطورها ينعكس على مدى تعقيد هذه المنظومة المؤسسية.

د. محمود محيي الدين: التنوع هو عنصر القوة

استعاد د."محيي الدين" تجربة عمله داخل الحكومة، مشيرًا إلى وجود فريق متنوع من الوزراء، يجمع بين التكنوقراط والمتخصصين وأصحاب الخلفية السياسية، موضحًا أن هذا التنوع كان عنصر قوة في إدارة الملفات العامة، إذ يجمع بين الكفاءة الفنية والاعتبارات السياسية.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، بالإشارة إلى أن المسؤول الناجح في النظم الحديثة هو من يجمع بين القدرة الفنية والفهم السياسي والشغف بالعمل العام، مؤكدًا أن غياب أي من هذه العناصر يترك أثرًا واضحًا على جودة القرار الحكومي.

