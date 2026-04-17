مبادرة "البسقلون" لتيسير الزواج: توافق مجتمعي لمواجهة المغالاة في المهور

كتب : حسن مرسي

01:30 ص 17/04/2026

تيسير الزواج بقرية البسقلون

أكد محمود رجب، أحد أهالي قرية البسقلون بالمنيا، أن العرف السائد في القرية قبل المبادرة كان يصل إلى كتابة 350 جرام ذهب في قائمة الزواج، يشتري منها الزوج على قدر المستطاع.

وأضاف "رجب"، خلال حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن سعر جرام الذهب حاليا يبلغ 6 آلاف جنيه، مما يجعل إجمالي المهر يصل إلى نحو 2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذا التقليد دفع المجتمع في القرية إلى التفكير والتوافق على العودة إلى الوسطية والاعتدال، في ظل الزيادات الكبيرة في الأسعار خلال السنوات الست الماضية.

وتابع أن المبادرة تم إعدادها بعناية بعد الوقوف على احتياجات المجتمع، بهدف إعطاء بصيص أمل للشباب للزواج دون ضغوط نفسية.

وشدد المهندس محمود رجب على أن كتابة الـ350 جراما كانت مجرد عرف لحفظ حق البنت فقط، وليس إلزاميا بدفعها كاملة، لكن المبادرة سعت لتخفيف الأعباء.

اقرأ أيضًا:

ياسمين عز عن مبادرة تيسير الزواج في المنيا: "هو رايح يتجوز حتشبسوت؟"

محمود رجب قرية البسقلون المنيا

محمد رمضان ينشر صورة يعتز بها: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك
باسم يوسف على رأس القائمة السوداء في إسرائيل.. ما القصة؟
ألفت عمر: "طلاقي لم يكن بسبب خيانة والعوضي كان حريصا على حل الخلافات"
حقيقة اعتزال المطربة فيروز الغناء.. نقيب الموسيقيين في لبنان يوضح
"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد
* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين