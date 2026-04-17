أكد محمود رجب، أحد أهالي قرية البسقلون بالمنيا، أن العرف السائد في القرية قبل المبادرة كان يصل إلى كتابة 350 جرام ذهب في قائمة الزواج، يشتري منها الزوج على قدر المستطاع.

وأضاف "رجب"، خلال حوار مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن سعر جرام الذهب حاليا يبلغ 6 آلاف جنيه، مما يجعل إجمالي المهر يصل إلى نحو 2 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذا التقليد دفع المجتمع في القرية إلى التفكير والتوافق على العودة إلى الوسطية والاعتدال، في ظل الزيادات الكبيرة في الأسعار خلال السنوات الست الماضية.

وتابع أن المبادرة تم إعدادها بعناية بعد الوقوف على احتياجات المجتمع، بهدف إعطاء بصيص أمل للشباب للزواج دون ضغوط نفسية.

وشدد المهندس محمود رجب على أن كتابة الـ350 جراما كانت مجرد عرف لحفظ حق البنت فقط، وليس إلزاميا بدفعها كاملة، لكن المبادرة سعت لتخفيف الأعباء.

ياسمين عز عن مبادرة تيسير الزواج في المنيا: "هو رايح يتجوز حتشبسوت؟"