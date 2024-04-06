الرئيس السيسي: قلبي حديد بالله ومفيش مسؤول قوي غير بأهله وناسه



كتب- محمد سامي وحسن مرسي:

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الاستمرار في الحوار الوطني، مؤكدًا على الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مجددًا العهد للمصريين بأن تكون مصر في صدارة الأمم.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم في حفل إفطار الأسر المصرية، أن الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات ، مشيرًا إلى أن سواعد أبناء مصر شقت الصخر في كل ربوع الوطن للبناء في مرحلة تشهد تطورًا كبيرًا في المنطقة.

الرئيس أكد خلال كلمته على أن الميثاق والعهد بينه والشعب قائم على الصدق والعمل، قائلًا: " قلبي حديد بالله ومفيش مسؤول قوي غير بأهله وناسه ولدينا فرصة أكبر لاستيعاب بعضنا البعض من خلال استمرار الحوار بسعة صدر"

كما وجه الرئيس السيسي التحية والاعتزاز لكل أم وزوجة قدمت للوطن شهيدًا من أجل حفظ البلاد وأمنها، متابعًا: :أسجل تقديرى واحترامى لكل من شارك ومن سيشارك مستقبلا فى الحوار الوطنى".

كما أكد الرئيس السيسي، حرصه على أنه "يكون موجود وسط الشعب المصرى وليس موجودًا عليه"، ضرورة مواجهة أى تحدى يواجهنا، والاستمرار فى الحوار خلال وقت أكبر وشريحة أكبر من المجتمع.

كما أكد الرئيس السيسي، حرصه على أنه "يكون موجود وسط الشعب المصري"، مشددًا على أن الحوار ليس مقتصرًا على المثقفين فقط ولكن عامة الشعب.