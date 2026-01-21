إعلان

محافظ الجيزة يتابع انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في إمبابة

كتب : محمد أبو بكر

02:42 م 21/01/2026

المهندس عادل النجار

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتبع اليوم انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، والتوسع في المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

وشهد السوق منذ الساعات الأولى، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، من صباح اليوم انتظام توافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب الشركات المشاركة، استعدادًا لاستقبال المواطنين وتلبية احتياجاتهم من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.

وكلف المحافظ، رئيس حي إمبابة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان انتظام انعقاد سوق اليوم الواحد بصفة أسبوعية، مع المتابعة المستمرة لحسن التنظيم وتوافر السلع، بما يسهم في تحقيق المستهدف من إقامة هذه الأسواق.

وأكد المهندس عادل النجار، أن أسواق اليوم الواحد تمثل أحد المحاور المهمة التي تعتمد عليها المحافظة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، مشددًا على استمرار التوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف الأحياء والمراكز، والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سوق اليوم الواحد شارع الصوامع

