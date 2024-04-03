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BBC

الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة: حرارة وشبورة

11:16 ص الأربعاء 03 أبريل 2024
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    الموجة الحارة
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    الموجة الحارة
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    الموجة الحارة
  • عرض 5 صورة
    الموجة الحارة
  • عرض 5 صورة
    الموجة الحارة
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة وأهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

وقالت الهيئة، إن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها اليوم هو ظهور الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية لذلك يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأضافت الهيئة إن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تصل اليوم لـ 30 درجة بينما على المناطق الجنوبية تسجل 30 درجة.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس اليوم سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتابعت الهيئة: الطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الموجة الحارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس شبورة

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