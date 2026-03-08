أكد حسن رداد وزير العمل حرص الوزارة على توسيع التعاون مع القطاع الخاص في مجالات التدريب والتشغيل، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتأهيل الكوادر المصرية وفق احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من شركة شغلني المتخصصة في التوظيف، بحضور نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الشركة نشاط منصة «شغلني» التي تعمل منذ تأسيسها عام 2015 على الربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات، من خلال منصة إلكترونية ومراكز ميدانية تساعد الشباب على الوصول إلى فرص العمل المتاحة.

ووجّه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والشركة لوضع آليات تنفيذية سريعة لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها، مع متابعة تنفيذها بما يحقق نتائج ملموسة في ملفي التدريب والتشغيل، والاستفادة من إمكانيات الوزارة، خاصة مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة.

ربط التدريب باحتياجات سوق العمل

وتناول اللقاء بحث سبل ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها صناعة السيارات والمجالات الصناعية المرتبطة بها، إلى جانب التعاون في تدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل في الأسواق الخارجية وفق المعايير المطلوبة.

نشر فرص العمل

واتفق الجانبان على نشر فرص العمل المتاحة من خلال منصات وزارة العمل الرقمية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الوظائف المتاحة أمام الشباب، وتعزيز فرص التشغيل في مختلف المحافظات.

كما شمل التعاون تفعيل شبكة «شغلني» داخل وحدات المرور لتسهيل وصول السائقين والباحثين عن عمل إلى فرص التشغيل المناسبة.

دعم الخبرات فوق سن الأربعين

واتفق الطرفان كذلك على التعاون في تنفيذ مبادرة «الفرصة الجديدة»، التي تستهدف توفير فرص عمل للخبرات التي تتجاوز سن الأربعين، بهدف إعادة دمج هذه الفئة في سوق العمل والاستفادة من خبراتها المهنية.

دعم التدريب والتشغيل في الصعيد

كما تطرق اللقاء إلى التوسع في الاستفادة من مراكز التدريب بمحافظات الصعيد، خاصة في محافظتي سوهاج وقنا، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص تشغيل مناسبة لهم.

واتفق الجانبان أيضًا على توفير نقاط تواجد لمنصة «شغلني» داخل مكاتب العمل في مختلف المحافظات، لدعم جهود التشغيل وربط الباحثين عن عمل بفرص عمل حقيقية.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل نموذجًا جديدًا للشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في توسيع قاعدة التشغيل، وتحسين جودة التدريب، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

