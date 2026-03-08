أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الإثنين 9 مارس وحتى الجمعة 13 مارس 2026، وذلك استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

وأوضحت "الهيئة" في بيانها أن الطقس المتوقع سيكون باردًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، مع أجواء باردة ليلًا.

وحذرت من تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إضافة إلى مناطق من وسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت "الأرصاد" إلى نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال هذه الفترة، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما قد يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ولفتت إلى أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء 11 مارس، من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات مئوية.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

وكشفت "هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 9 مارس إلى الجمعة 13 مارس، وجاءت على النحو التالي:

الإثنين 9 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 10 درجات – العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجات – العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 8 درجات – العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 26 درجة

الثلاثاء 10 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة – العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات – العظمى 23 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة – العظمى 28 درجة

الأربعاء 11 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 24 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 12 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 11 درجة – العظمى 27 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 30 درجة

الخميس 12 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 13 درجة – العظمى 25 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 12 درجة – العظمى 28 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 15 درجة – العظمى 30 درجة

الجمعة 13 مارس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة – العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 11 درجة – العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 10 درجات – العظمى 25 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 29 درجة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات تأتي بعد دراسة أحدث إصدارات خرائط الطقس، ويتم تحديثها بشكل مستمر في حال حدوث أي تغيرات على الحالة الجوية، متمنية السلامة لجميع المواطنين.

