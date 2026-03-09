أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء في مصر شبكة قوية وقادرة وآمنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة عمل متكاملة خلال الفترة الماضية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تعتمد في الأساس على التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.

وقال عبد الغني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن خطة الوزارة تتضمن إضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة بمتوسط 2500 ميجاوات سنويًا، لافتًا إلى أنه من المقرر إضافة نحو 2500 ميجاوات من هذه الطاقات خلال العام الجاري.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتوازي مع تطبيق نمط تشغيل جديد يتم بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال فريق عمل موحد يضم الوزارتين.

وتابع المتحدث الرسمي أن خطة العمل تشمل تأهيل المحطات للعمل بنظام الوقود المكافئ، وهو نظام لا يلتزم بنوع وقود محدد، مع إعداد سيناريوهات تشغيل متعددة مرتبطة بمراحل مختلفة لضمان استمرارية التيار الكهربائي وتأمين الشبكة القومية وتوفير الطاقة الكهربائية لجميع الاستخدامات على مختلف مستويات الجهد.

