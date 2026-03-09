أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حاجتها إلى التعاقد بنظام المكافأة الشاملة مع محامين حديثي التخرج دون خبرة، طبقًا للائحة نظام العاملين ولائحة المحامين بالشركة، ضمن الإعلان الخارجي رقم 2 لسنة 2026.

العدد المطلوب

وحددت الشركة في الإعلان حاجتها إلى شغل عدد 5 محامين حاصلين على ليسانس حقوق عربي أو شريعة وقانون (ذكور؛ فقط لطبيعة العمل) ومن المقيمين بمحافظة أسوان، و10 في القاهرة والجيزة، و5 بالإسماعيلية، و5 في الإسكندرية، و10 في مدينة طلخا، و5 بالمنيا، إضافة إلى 15 محاميًا حاصلين على ليسانس حقوق إنجليزي (ذكور وإناث)، للعمل بالديوان العام للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة من المقيمين بالقاهرة والجيزة.

شروط عامة

وأعلنت الشركة الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين كالتالي:

- الحصول على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.

- القيد بنقابة المحامين المصرية.

- ألا تزيد السن على 32 عامًا في تاريخ الإعلان.

- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

- يتم الاختيار وَفق أعلى الدرجات في الاختبارات طبقًا لاحتياجات الشركة.

- أن يكون محل الإقامة مطابقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة

وكشفت الشركة عن المستندات المطلوب توافرها في المتقدمين؛ كالتالي:

- السيرة الذاتية مرفق بها صورة شخصية حديثة.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

- شهادة القيد بنقابة المحامين.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهان).

- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي.



طريقة التقديم

يتم التسجيل ورفع المستندات بصيغة PDF من خلال الرابط التالي: من هنا حتى 15 من مارس الجاري 2026.

ونوهت الشركة بأن الإعلان موجه إلى حديثي التخرج دون خبرة، والتعاقد يتم بنظام المكافأة الشاملة وفقًا للوائح الشركة.



اقرأ أيضًا:

بعد اعتماد القيمة العادلة.. الحكومة تقترب من طرح بنك القاهرة في البورصة



بإجمالي 470 إزالة .. وزير الري يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل



الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات التغطية الإعلامية لعيد القيامة المجيد



