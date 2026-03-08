أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال الساعات القادمة اليوم الأحد، سوف تشهد طقسًا باردًا إلى شديد البرودة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بينما تكون الأجواء دافئة نهارًا على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وأشارت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة مئوية.

وأضافت " الأرصاد" أن هناك شبورة مائية تتكون صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء.

هل يوجد أمطار في مصر اليوم الأحد؟

وأوضحت "الهيئة" أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية" إلى وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وخليج السويس ووسط سيناء، وقد تمتد بنسبة تقارب 20% إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مشيرةً إلى وجود نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

