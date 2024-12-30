أمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ليلة رأس السنة

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة البلاد خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع بداية العام الجديد 2025.

وأوضحت "غانم" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تحسن نسبي في درجات الحرارة والأحوال الجوية بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وتابعت: الأجواء حاليًا مستمرة في البرودة الشديدة حتى غدًا في عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري، مشيرةً إلى أن الحرارة ستصل ليلة رأس السنة إلى 8 درجات مئوية.

وأضافت منار غانم، أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق الساحلية مثل مطروح والإسكندرية، وعدد من مناطق الوجه البحري مثل دمياط.

اقرأ أيضا:

مدبولي: التوسع في دعم الأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع "التحالف الوطني"

"الإفتاء" تحسم جدل التهنئة بالعام الميلادي: امتثال للأمر القرآني



