المستشار محمود فوزي يستقبل وزير العدل والشئون الدستورية بالصومال

نشأت علي

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، بمقر الوزارة بالقاهرة.

رحب المستشار محمود فوزي بالوزير، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجانب الصومالي لدعم هذه العلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد إلياس شيخ عمر أبو بكر، أن العلاقات المصرية الصومالية ليست مجرد علاقات دبلوماسية، بل هي روابط أخوية عميقة تمتد عبر التاريخ، حيث إن مصر تضع دعم استقرار وتنمية الصومال على رأس أولوياتها، كما أن جمهورية الصومال تسعى دائمًا لتعزيز التنسيق المشترك في الملفات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وتطرق المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، إلى مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موضحًا أنها تمثل حلقة تواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما. كما أشار إلى أن الوزارة من الوزارات المشاركة في ملف حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دورها في تعزيز التواصل السياسي مع الأحزاب والنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، لاستقبال المقترحات والأفكار.

وفي ختام اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي درع الوزارة إلى السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، معربًا عن شكره واعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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