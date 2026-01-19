"وثيقة حصرية".. موسى يكشف تفاصيل القبض على مرسي بتهمة "التخابر"

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القيادي الإخواني محمود غزلان طلب من لبيب السباعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" سابقًا، فصله من العمل بسبب التقارير الصحفية التي كان ينشرها ضد جماعة الإخوان المسلمين ووصفها بالإرهابية.

وقال "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مُشيرًا إلى امتداد علاقته المهنية مع اللواء عادل عزب، إن الجهات الأمنية كانت تراقب وتحصل على إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا لمتابعة ومراقبة أنشطة أحمد عبدالعاطي (مدير مكتب مرسي) وكذلك محمد مرسي نفسه في قضية التخابر.

وأضاف: "يوم 25 يناير الإخوان مكانوش نازلين، ولكن عند بدء النزول يوم 28 يناير، بدأوا يشاركوا، وتم القبض على محمد مرسي يوم 27"، مُؤكِّدًا أنه تم رصد تحضيرات الجماعة لإرسال عناصر إلى ميدان التحرير لتنفيذ أجندة محددة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجن وادي النطرون.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تم ضبط هاتف محمد مرسي الشخصي الذي احتوى على ما وصفه بـ "خطة سيناء" المقرر تنفيذها، مُشيرًا إلى أن تفاصيل هذه الخطة وردت في كتابه، مُؤكِّدًا أن الملف الوحيد الذي استُخرج من أرشيف أمن الدولة في تلك الفترة كان الملف الخاص بمرسي.

وعرَض الإعلامي محمد الباز خلال الحلقة وثيقة قضائية تنشر لأول مرة، مُوضِّحة تفاصيل القبض على محمد مرسي يوم 27 يناير 2011، واتهامه رسميًا في ذلك التاريخ بقضية التخابر، مما يؤكد الرواية التي سردها ضيفه.