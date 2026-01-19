بيان من العمل بشأن فرص عمل مشروع الضبعة النووي- صور

كتب- محمد أبو بكر:

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول لاختبارات القبول للعمل بمشروع الضبعة النووي، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع شركة «نيكيمت»، وذلك بمركز التدريب المهني بمدينة قفط بمحافظة قنا، في إطار توجيهات وزير العمل، محمد جبران.

وبحسب بيان وزارة العمل، الاثنين، شهدت الفعاليات حضور أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل بقنا، حيث تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وربط التدريب بالتشغيل، من خلال إعداد عمالة فنية مدربة للمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووي، الذي يُعد من أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة والداعم لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

شملت الاختبارات عددًا من المهن الفنية المتخصصة، منها: حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام كهرباء، ولحام أرجون. وقد تقدم للاختبارات 102 عاملًا خضعوا لاختبارات عملية وفنية دقيقة لقياس مستوى المهارة والكفاءة تحت إشراف لجان متخصصة، وأسفرت النتائج عن اجتياز 40 عاملًا للاختبارات بنجاح في اليوم الأول فقط وفق المعايير الفنية والمهنية المعتمدة.

نُظمت الاختبارات في أجواء اتسمت بالدقة والانضباط، بمشاركة فعالة من العاملين بمديرية العمل بقنا، ما يعكس حرص وزارة العمل على تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، واختيار العناصر الأكثر كفاءة للعمل بالمشروع القومي.

وتفقد النائب حسين هريدي، نائب القائمة الوطنية عن محافظة قنا وعضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، سير الاختبارات بمركز التدريب المهني بقفط، واطلع على آليات التقييم والاختيار، مشيدًا بحسن التنظيم، ومؤكدًا أهمية الدور الحيوي لوزارة العمل ومديرية العمل بقنا في دعم الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في المشروعات القومية.

وأكد الحضور، بحسب بيان وزارة العمل، استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة العمل ومديرية العمل بقنا وكافة الجهات المعنية، لإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، ورفع كفاءة العمالة الفنية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

إثر حادثة الـ 5 أطفال.. "جهاز القاهرة الجديدة" يصدر تحذيرًا لمستخدمي سخانات الغاز