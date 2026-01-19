أحمد موسى: عصام العريان هددني بالحبس لهذا السبب -(فيديو)

كتب – أحمد العش:



قال الإعلامي أحمد موسى، إن تقريره الذي نشرته جريدة الأهرام يعود إلى عام 2009، وأنه في عام 2011 شهدت البلاد هوجة سياسية كبيرة، موضحًا أن هذا التقرير كان قد أثار جدلاً واسعًا حينها.



وأضاف "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "على مسؤوليتي"، أنه تواصل مع الكاتب الصحفي فؤاد علام، الذي كان قد نشر تقريرًا في جريدة الأهرام يتضمن اتهامًا واضحًا لجماعة الإخوان المسلمين، بأنهم تآمروا وتعاونوا مع حركة حماس، وتسببوا في فتح السجون وإخراج المساجين، مؤكدًا أن هذا التقرير كان من أوائل ما تناول في الإعلام والصحافة اتهام الإخوان بأنهم السبب في فتح السجون ودخول عناصر إرهابية، مع الإشارة إلى وجود شبهة تخابر واضحة.



وأوضح أحمد موسى، أن ما حدث في ذلك الوقت كان شديد الخطورة، وأنه عندما نشر التقرير، وبحسب ما كان لديه من معلومات، تواصل معه "فؤاد علام" وأكد أن التقرير نشر في أبريل أو مايو من عام 2010، وأنه احتوى على اتهامات واضحة لدور الإخوان كتنظيم إرهابي.

وتابع :" بعد نشر التقرير فوجئت في اليوم التالي باتصال من عصام العريان، الذي أكن له معرفة قديمة، وقال لي حرفيًا: "أحمد يا موسى، أحبّسك"، مضيفًا أن العريان اتهم التقرير المنشور في الأهرام، بأن ما نشره كذب، وأنه تواطأ مع فؤاد علام، وأنه يجب محاسبتهم، لكنه لم يجرؤ على تقديم أي بلاغ أو شكوى فعلية، رغم تهديده المستمر.

وأكد "موسى" أن هذا كان وقتًا حساسًا في مصر، وأنه لم يكن هناك من يجرؤ على توجيه اتهام كهذا للإخوان في الإعلام، مشددًا على أن اتهامهم كان "اتهامًا حقيقيًا" لما حدث، وليس مجرد اتهام عابر.



وانتقل للحديث عن دور محمود غزلان، الذي كان آنذاك عضوًا بمكتب الإرشاد والمتحدث الرسمي باسم الجماعة، قائلاً إنه عندما تواصل مع لبيب السليم، رئيس حركة تحريك الجماعة في ذلك الوقت، سأله عن تفاصيل ما حدث، مؤكدًا أن ملف الإخوان كان يعمل عليه منذ عام 1992، وأنه بدأ الكتابة عن الجماعة منذ ذلك الوقت.



واستذكر الإعلامي أحمد موسى، علاقته القوية باللواء محمد عبد الحليم، وزير الداخلية الراحل، قائلاً إنهما كانا على اتصال دائم، وأنه كان يرافقه في زيارات للسجون، ومنها سجن طرة، ثم سجن شديد الحراسة المعروف باسم "العقرب"، الذي تم إنشاؤه بعد حادثة هروب كبيرة عام 1988، وذلك لتأمين السجون ضد الهروب والتسلل.





