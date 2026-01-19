محافظ القاهرة يشهد إطلاق حملة "إفطار صائم" للعام الـ15

شهد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ود. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل إطلاق مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حملة "إفطار صائم" للعام الـ15 على التوالي، بهدف الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا في جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان المبارك.

شهد الحفل هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد د. إبراهيم صابر، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع كافة جهات الدولة والمجتمع المدني.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان، والتخفيف عن كاهلهم، مضيفًا أن حملة "إفطار صائم" تعد مبادرةً تجسد قيم التكافل الاجتماعي والتراحم التي يتحلى بها الشعب المصري، وتسعى إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأسر خلال الشهر الكريم.

وأكد محافظ القاهرة، أن العمل الأهلي مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع المجتمع المدني والأحزاب باعتبارهم شركاء في التنمية.

وثمن محافظ القاهرة، دور مؤسسة مصر الخير كأحد النماذج المتميزة للتكافل الاجتماعي في مصر، مؤكدًا وجود تعاون بين مصر الخير، ومحافظة القاهرة بشكل مستمر لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

