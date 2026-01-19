الجيزة: رفع 115 حالة إشغال للكافيهات والمحال بحي العمرانية

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي العمرانية شملت: (شارع ناصر الثورة ومتفرعاته)، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين الواردة وحرصًا على إعادة الانضباط للشارع العام وتيسير حركة المرور.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الجيزة، أن الحملة أسفرت عن رفع 115 حالة إشغال متنوعة شملت تعديات على الطريق العام وإشغالات تعوق حركة المارة والمركبات وكراسي ومكبرات صوت وسماعات حيث تم التحفظ على كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقانون.

وكلف المهندس عادل النجار، رئيس حي العمرانية باستمرار تنظيم الحملات والتعامل الفوري مع الشكاوي الواردة للمواطنين وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

ويذكر أنه تابع الحملات اللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية، بالتعاون مع شرطة المرافق.

