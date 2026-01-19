إعلان

"زراعة الشيوخ" تناقش مشكلات التعديات علي نهر النيل وسبل حمايته

كتب : نشأت علي

09:15 م 19/01/2026

التعديات علي نهر النيل

كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، اليوم الاثنين، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس محمد علاء عبدالنبي، وكيل اللجنة، بشأن التعديات على نهر النيل وسبل حمايته.

وفي بداية الاجتماع أكد الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والرى أهمية موضوع الاقتراح باعتباره يتعلق بموضوع الأمن المائي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للبلاد، ولاسيما في تلك الفترة التي تمر فيها بتحديات محدودية المياه.

فيما أكد النائب عادل زيدان عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين، والتعدي عليه جريمة وتابع قائلاً: صور التعديات تشمل إنشاء مبانٍ وإشغالات مخالفة، والتعديات الزراعية على أراضي "طرح النهر" التي تقلل القدرة التصريفية للنهر، وتلويث المياه الصناعية والصرف الصحي.

وطالب "زيدان"، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها الحفاظ على نهر النيل ومنع التعديات عليه أو تلويثه، مؤكدًا على ضرورة استمرار المتابعة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه فيما يتعلق بحماية نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشدداً على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات فى ظل أهمية نهر النيل شريان الحياة والتنمية للمصر.

لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النائب محسن البطران النائب المهندس محمد علاء عبدالنبي التعديات على نهر النيل

