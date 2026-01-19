أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مشروع مدينة العاصمة الطبية يُعد أحد أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في إطار بناء الإنسان وتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن المدينة تجمع بين العلاج المتخصص والتعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي والسياحة العلاجية لتقديم خدمة صحية عالمية المستوى داخل مصر، مما يقلل الحاجة إلى السفر للعلاج بالخارج.

وقال عبد الغفار خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن المدينة تضم أكثر من 4 آلاف سرير، منها 809 أسرة للرعاية المركزة، و348 للرعاية المتوسطة، و2656 للأقسام الداخلية، إضافة إلى 225 غرفة عمليات، و120 سريرًا للطوارئ، و190 حضانة للأطفال، وأضاف أن هذه السعات تعكس القدرة الكبيرة على استيعاب الحالات المتنوعة بكفاءة عالية.

تابع أن المدينة تشمل 18 معهدًا طبيًا متخصصًا في مجالات حيوية مثل القلب والأورام وزراعة الأعضاء والجهاز الهضمي والكبد والأمراض غير المعدية، مؤكدًا أن من أبرز إنجازاتها إنشاء أول معهد قومي لمكافحة نواقل الأمراض في مصر، وهو إنجاز غير مسبوق يعزز من القدرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

وأشار المتحدث إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية المصرية، لافتًا إلى أنه يساهم في توفير رعاية متكاملة بجودة عالمية، ويفتح آفاقًا واسعة للسياحة العلاجية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق طموحات الدولة في بناء إنسان صحي وقادر.