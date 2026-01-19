إعلان

الصين تحذر أمريكا: توقفوا عن استخدامنا كورقة تهديد مع جرينلاند

كتب : مصراوي

09:07 م 19/01/2026

الصين وأمريكا

كتب- محمد جعفر:

شنت الصين هجوماً على الولايات المتحدة اليوم، رافضةً الادعاء بأنها تشكل تهديداً لغرينلاند.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جو جياكون، خلال مؤتمر صحفي في بكين، وفقًا لما نقلته قناة CCTV التابعة لشبكة سي إن إن): "نحث الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام ما يسمى بـ'التهديد الصيني' كذريعة لتحقيق مكاسب أنانية".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك جرينلاند لمواجهة التهديدات الصينية والروسية في القطب الشمالي وتطوير ما أسماه القبة الذهبية لحماية أمريكا الشمالية من الصواريخ الباليستية.

وأضاف جياكون: "لقد أوضحت الصين موقفها في مناسبات عديدة بشأن جرينلاند، إن القانون الدولي الذي يستند إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة هو أساس النظام الدولي الحالي ويجب الالتزام به".

الصين أمريكا جرينلاند

