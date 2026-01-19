جوجل تطلق Veo 3.1 لتوليد الفيديوهات بشكل مبتكر.. تفاصيل

أعلنت Google DeepMind عن إطلاق نسخة محسنة من ميزة "Ingredients to Video" ضمن نموذج الفيديو Veo 3.1، مع تحسينات تهدف إلى تعزيز التعبير الإبداعي، استقرار الشخصيات والخلفيات، ودعم الفيديو العمودي للهواتف، بالإضافة إلى ترقية جودة الإخراج لتصل إلى 1080p و4K.

وأكد ريكي وونغ، مدير المنتج الرئيسي في Google DeepMind، أن Veo 3.1 قادر الآن على توليد مقاطع فيديو حيوية وديناميكية تبدو طبيعية وجاذبة، مع دعم إنشاء الفيديوهات العمودية مباشرة على منصات مثل YouTube Shorts.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين يمكنهم تجربة Veo 3.1 عبر تطبيق Gemini، YouTube Shorts، Flow، واجهة Gemini البرمجية (Gemini API)، منصة Vertex AI، وأداة Google Vids، مع الإشارة إلى أنّ الملخصات المرفقة بالمحتوى تم توليدها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي التجريبية من Google.

تحسينات واسعة على Veo 3.1

تستهدف التحديثات الجديدة تعزيز قدرة Ingredients to Video على تحويل الصور المرجعية (ingredient images) إلى مقاطع فيديو قابلة للمشاركة بسهولة، حتى عند استخدام أوامر نصية قصيرة.

وتعد الشركة أنّ هذه التحسينات تجعل الفيديوهات أكثر تعبيرًا وإبداعًا، مع حوارات وسرد قصصي أكثر ثراء، ما يمنح المقاطع مظهرًا أكثر حياة وتفاعلًا.

الحفاظ على اتساق الشخصيات والخلفيات

أشارت جوجل إلى أنّ Veo 3.1 أصبح يحافظ على هوية الشخصيات عبر المشاهد المختلفة، ما يضمن ثبات ملامح الشخصيات ومظهرها حتى عند تغير الخلفية أو السياق.

ويتيح التحديث الحفاظ على اتساق الخلفيات والكائنات داخل المشهد، مع إمكانية إعادة استخدام العناصر نفسها عبر سلسلة من المشاهد، ما يسهم في إنتاج مقاطع متماسكة بصريًا.

دمج سلس للعناصر وإنتاج فيديو عمودي

تتيح النسخة الجديدة دمج عناصر متباينة مثل الشخصيات، الأجسام، والخلفيات في فيديو واحد متكامل بصريا.

ويدعم Veo 3.1 الفيديو العمودي الأصلي بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:16، ما يمكّن المبدعين من إنتاج قصص مرئية ممتلئة الشاشة دون خسارة جودة الصورة على الهواتف ومنصات مثل YouTube Shorts.

ترقية جودة الإخراج إلى 1080p و4K

تمت ترقية Veo 3.1 لتوفير فيديوهات عالية الدقة تصل إلى 1080p و4K، بما يجعلها مناسبة للمونتاج الاحترافي والعرض على شاشات كبيرة، مع خامات غنية ووضوح عالٍ.

تجربة التحديثات عبر خدمات Google

تتوفر القدرات الجديدة للمستخدمين العاديين والمبدعين المحترفين عبر تطبيق Gemini وYouTube Shorts، بالإضافة إلى Flow، واجهة Gemini البرمجية، منصة Vertex AI، وأداة Google Vids، ما يسهل دمجها في تدفقات العمل الإبداعية والمهنية.

أدوات للتحقق من المحتوى

أكدت جوجل أن الفيديوهات المولدة بواسطة أدواتها مدمجة بعلامة مائية رقمية غير مرئية SynthID، ما يسمح بالتحقق من كون المحتوى مولّدًا بالذكاء الاصطناعي.

وتوسعت أداة التحقق في تطبيق Gemini لتشمل الفيديو، بعد أن كانت مخصصة للصور فقط، لتعزيز الشفافية في المحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي.