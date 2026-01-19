إعلان

أحمد موسى: "المؤامرة الكبرى ضد مصر " نشرت في 2009 وتنبأت بأحداث 2011

كتب – أحمد العش:

09:05 م 19/01/2026

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تقريرًا نشر 18 أبريل عام 2009 في جريدة الأهرام بعنوان "المؤامرة الكبرى ضد مصر" كان يتضمن معلومات سرية وتنبؤات دقيقة بما سيحدث في البلاد عام 2011.

وأوضح "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أنه كان مسؤولًا عن الملف السياسي وقتها، وأنه تلقى تقريرًا وصف بأنه سري للغاية من مصدر لم يكشف عنه، عبر صديق أبلغه بوجود وثائق مهمة، قائلًا:" مسؤول كبير كلمني في 2009 قالي هبعتلك كرفتات هدية.. ولما وصلتني اكتشفت إنها تقرير سري للغاية عن المؤامرة الكبرى ضد مصر".

وتابع: إنه أرسل مندوبًا لاستلام ظرف كبير مغلق، وعند فتحه وجد التقرير مكتوبًا عليه "سري للغاية" ويحتوي على معلومات وصفها بـالمرعبة، ما دفعه للعمل على نشره دون أن يطلع أحدًا على مصدره أو محتواه قبل النشر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن رد الفعل كان سريعًا، إذ لاحظ أن الموضوع لم يناقش في اجتماع تحرير الجمعة، ثم تلقى اتصالًا من الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس التحرير، الذي أخبره أن الحديث عن التقرير انتشر في الشارع، كما اتصل به مصدر الوثيقة ليسأله: "عارف إيه اللي حصل؟"، مؤكّدًا أن ما ورد في التقرير تحقق بالفعل في 2011، وأن مصدر الوثيقة لا يزال مجهولًا حتى اليوم.

أحمد موسى 25 يناير مؤامرات ضد مصر

"اقتصادية الشيوخ" تكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة
الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة