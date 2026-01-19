إعلان

بلومبرج: المحادثات الأوروبية الأمريكية بشأن مجلس السلام في غزة صعبة للغاية

كتب : مصراوي

09:07 م 19/01/2026

قطاع غزة

وكالات

نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، أن المحادثات الأوروبية الأمريكية بشأن مجلس السلام في قطاع غزة أصبحت صعبة للغاية.

وأكدت المصادر المطلعة، أن الحلفاء الأوروبيون لأمريكا يعملون على تعديل بنود مجلس السلام وتنسيق الرد.

وقال مسؤول فرنسي، في تصريحات لموقع أكسيوس، إن باريس لا تنوي الرد إيجابا على دعوة المشاركة في مجلس السلام بشأن غزة.

وأشار المسؤول الفرنسي، إلى أن مجلس السلام يطرح تساؤلات جوهرية في ما يتعلق باحترام مبادئ وهيكل الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدرين مطلعين في تصريحات لوكالة رويترز، أن إسرائيل تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقد تشكيل المجلس التنفيذي لغزة الذي أعلنته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قائلاً إنه يتعارض مع سياسة إسرائيل، لم يحدد مكتب نتنياهو المشكلة مع مجلس غزة.

ترامب المحادثات الأوروبية الأمريكية مجلس السلام في قطاع غزة باريس إسرائيل

