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وزير المالية: إعفاء هذه الفئة من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح

06:45 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

أحمد كجوك وزير المالية

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى أنه سيتم لأول مرة وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط لتحفيز صغار ومتوسطي الممولين الذين يحققون إيرادات سنوية تصل إلى 15 مليون جنيه.

وأكد الوزير أن الوزارة مهتمة بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال، مشددًا على وجود حوافز وإعفاءات جديدة تشمل جميع الأوعية الضريبية مثل "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة".

كما أوضح كجوك أنه سيتم إعفاء الممولين الجدد من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح"، إلى جانب الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.

وأضاف الوزير أنه سيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، مع إجراء أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، إلى جانب تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور في إقرار التسوية السنوية.

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