"سلامة الغذاء": 3660 رسالة غذائية مُصدَّرة بزيادة 31 ألف طن عن الأسبوع السابق

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كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ39 لعام 2024، عن الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، من بينها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع لـ36 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 24 زيارة، كما أصدرت الإدارة 425 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 341 شركة مصدِّرة.

ووفقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3660 رسالة بوزن إجمالي قدره 174 ألف طن، بزيادة بلغت 31 ألف طن عن الأسبوع السابق، لصالح 1444 شركة مصدِّرة، شملت 605 أصناف من الدقيق والخضروات والمنتجات الغذائية المتنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المُصدَّرة بواقع 11 ألف طن، تلتها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الخضروات المشكلة بوزن 8 آلاف طن، بإجمالي 55 صنفًا من الخضروات المُصدَّرة بوزن إجمالي 40 ألف طن.

وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 15 ألف طن، تلتها المانجو بواقع 9 آلاف طن، ثم الليمون بإجمالي 5 آلاف طن، بإجمالي 38 صنفًا من الفواكه المصدرة بوزن 35 ألف طن.

وشكلت السودان، السعودية، المغرب، واليمن أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من بين 170 دولة مستوردة. واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المُصدَّرة بإجمالي 615 رسالة، تلاه ميناء الإسكندرية بـ600 رسالة، ثم مطار القاهرة بإجمالي 390 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2520 رسالة بوزن 573 ألف طن لصالح 815 شركة مستوردة، تضمنت 187 صنفًا من القمح وفول الصويا والزيوت المتنوعة من 83 دولة، حيث كانت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تلتها أمريكا، أوكرانيا، وإندونيسيا.

كما تصدر ميناء الإسكندرية قائمة الموانئ المستقبلة للرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 806 رسائل، يليه مطار القاهرة بإجمالي 440 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ417 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 91 منتجًا و14 شركة، كما نفذت 5 زيارات رقابية، وفحصت 673 منتجًا جديدًا، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.

كما نفذت إدارة السلع الاستراتيجية 23 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح، و3 زيارات لمضارب الأرز، وتم تسجيل منشأتين لتداول الأرز في محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 79 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 29 شكوى وجاري فحص 50 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 702 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسوان، مطروح، البحيرة، أسيوط، القاهرة، الوادي الجديد، شمال سيناء، كفر الشيخ والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 65 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 579 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 468 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 341 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، القليوبية، الاسكندرية، الشرقية، المنوفية، أسيوط، الفيوم، البحيرة والجيزة.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 2 مخزن تغذية مدرسية في محافظة البحيرة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، البحيرة، الاسكندرية، دمياط، الغربية، الجيزة والمنيا.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر وسوهاج.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 30 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، الاسكندرية، الدقهلية وأسيوط.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 609 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 13 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 58 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية والنصف آلية في بعض أحياء محافظة القليوبية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

كما تمت المشاركة في أعمال استلام مجزر لقانة بمحافظة البحيرة، والذي تم تطويره طبقًا للاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك ضمن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية لمراجعة تلافي وإنهاء الملاحظات الواردة بمحضر الاستلام الإبتدائي.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 10 مأموريات رقابية في محافظات الدقهلية، الشرقية، الجيزة، القليوبية والبحيرة، وتم تسجيل 5 منشآت خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 18 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 30 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 آلاف قطعة حلوى وعصائر مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 5 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام 2 طن صلصة طماطم، 1 طن حلوى المولد، 1 طن ونصف أجبان، 500 كجم لحوم، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 70 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، دواجن، عطارة) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 7 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 35 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وتم ضبط 210 كجم (لحوم، كبدة، خبز، أجبان... وغيرها) لحدوث تغير في الخواص الطبيعية ولانتهاء الصلاحية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالمرور على 29 منشأة غذائية، وتم توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 19 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 114 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، سندوب، أجا، دكرنس، بلقاس)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 13 حملة تفتيشية على 113 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، إيتاي البارود، النوبارية)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 4 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين، الطب البيطري، المحافظة، حي شرق وجهاز حماية المستهلك حيث تم المرور على عدد من المطاعم والمنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 246 كجم لحوم متغيرة الخواص الطبيعية، كما تم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 26 محضرًا.

كما قام الفرع بتنفيذ 8 حملات تفتيشية على عدد 25 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 22 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 16 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 66 منشأة وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، منيا القمح، ههيا، فاقوس وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

كما تم إعادة المرور على 16 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتحرير 2 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء للمنشآت غير المستجيبة.

وأجرى فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 11 حملة موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 13 حملة تفتيشية على 120 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، قها)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتم إعدام هذه الكمية حسب القواعد المعمول بها.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 4 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة) حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.