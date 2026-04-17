في واقعة صادمة شهدها شارع الهرم، اصطدمت سيارة نقل ثقيل (تريلا) بسيارة ملاكي أمام قسم الهرم، ما أثار حالة من الذعر بين المارة.

حادث أمام قسم الهرم

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب أمام القسم.

المعاينة بموقع حادث الهرم

وقع التصادم في شارع الهرم، وتحديدًا أمام قسم الشرطة، وأفادت المعلومات الأولية بأن سيارة تريلا صدمت سيارة ملاكي مما أسفر عن مصاب نُقل إلى مستشفى الهرم للعلاج مع تواجد أمني مكثف لتنظيم الحركة المرورية ورفع آثار التصادم.

تحرك أمني لكشف ملابسات حادث الهرم

تعمل الجهات المختصة على فحص ملابسات الحادث، والاستماع إلى الشهود، وتحديد المسؤوليات القانونية.

