رحب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا التزام بلاده بدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة.

دعم السيادة اللبنانية

قال شريف، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة: "إن باكستان تؤكد مجددا دعمها الثابت لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وستواصل دعم جميع المساعي الهادفة إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة".

إشادة بالجهود الأمريكية

كما أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بما وصفها بـ "الجهود الدبلوماسية الحكيمة" التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربا عن أمله في أن يُمهد هذا الاتفاق الطريق نحو إرساء قواعد سلام مستدام يُنهي معاناة المنطقة.

I welcome the announcement of a ceasefire in Lebanon, facilitated through bold and sagacious diplomatic efforts led by President Donald Trump, and express the hope that it will pave the way for sustainable peace.



Pakistan reaffirms its unwavering support for the sovereignty and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 17, 2026

وتأتي هذه التصريحات لتعكس الموقف الباكستاني التقليدي الداعم للقضايا العربية والإسلامية، حيث تسعى إسلام آباد لتعزيز دورها كلاعب إقليمي يدعم الاستقرار، مع التأكيد على استعدادها للمساهمة في أي جهود دولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في لبنان.