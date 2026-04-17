رئيس وزراء باكستان يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ويشيد بجهود ترامب

كتب : مصطفى الشاعر

10:34 ص 17/04/2026

رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

رحب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا التزام بلاده بدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة.

دعم السيادة اللبنانية

قال شريف، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة: "إن باكستان تؤكد مجددا دعمها الثابت لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وستواصل دعم جميع المساعي الهادفة إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة".

إشادة بالجهود الأمريكية

كما أشاد رئيس الوزراء الباكستاني بما وصفها بـ "الجهود الدبلوماسية الحكيمة" التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربا عن أمله في أن يُمهد هذا الاتفاق الطريق نحو إرساء قواعد سلام مستدام يُنهي معاناة المنطقة.

