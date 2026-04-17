كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان بشأن الطقس اليوم، إنه يوجد نشاط رياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل

من 1000 متر على بعض المناطق.

انخفاض درجات الحرارة

يصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد لتكون درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية (25:26)، والقاهرة الكبرى والوجه البحري (30:29)، وشمال الصعيد (31:30).

فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا

توجد فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من (السلوم - سيوة - مطروح - العلمين) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء، وقد تغزر أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريباً على بعض المناطق.

فرص أمطار خفيفة

أشارت الأرصاد إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية ومناطق من وسط وجنوب الصعيد، وقد تمتد بنسبة ضعيفة جدًا إلى مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا.

نشاط رياح بسرعة تصل لـ50 كم في الساعة

يوجد نشاط رياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم في الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، وقد يصاحبها هبات للرياح تتراوح سرعتها بين 50 إلى 70 كم/س، على بعض المناطق على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية

يوجد اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من غرب سواحل البحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج (2.5 - 3.5) متر.

تحذير هام

قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) الآتي:

- نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.

- احتمال ضربات البرق وفرص تساقط حبات البرد على بعض المناطق.

- القيادة بهدوء وحذر على بعض الطرق مع تدهور الرؤية الأفقية.

- تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة.

