عاصفة رملية تضرب بورسعيد وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية (صور)

كتب : طارق الرفاعي

10:28 ص 17/04/2026
    عاصفة رملية تضرب بورسعيد
    عاصفة رملية تضرب بورسعيد
    عاصفة رملية تضرب بورسعيد
    عاصفة رملية تضرب بورسعيد
    عاصفة رملية تضرب بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، عاصفة رملية، صباح اليوم الجمعة، تسببت في انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، وسط أجواء غير مستقرة.

انتظام حركة الملاحة والمرافق

وانتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس، رغم سوء الأحوال الجوية، كما استمر العمل بكوبري النصر العائم بشكل طبيعي، إلى جانب انتظام عمليات شحن وتفريغ السفن بمينائي شرق وغرب بورسعيد.

حركة السفن بالقناة مستمرة

واستمرت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس دون تأثر، وفقًا للبرامج الملاحية المحددة، في ظل جاهزية كاملة للتعامل مع الظروف الجوية.

توقعات بامتداد الموجة الترابية

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تمتد موجة الأتربة والرمال المثارة إلى مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، لتشمل لاحقًا مدن القناة وخليج السويس وسيناء والبحر الأحمر.

تحذيرات وإرشادات للمواطنين

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية، مع إحكام غلق النوافذ، وارتداء الكمامات خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، للحد من التأثيرات الصحية الناتجة عن الأتربة.

محافظة بورسعيد أخبار بورسعيد الطقس عاصفة رملية

