وجه اللاعب المجري سوبوسلاي، نجم فريق ليفربول، رسالة ساخرة للدولي المصري محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

نشر سوبوسلاي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، صورة لسيارة أطفال وأشار لمحمد صلاح وكتب: "لقد ركنت سيارتك في مكان خاطئ".

ويتمتع النجم المجري سوبوسلاي بعلاقة وطيدة مع محمد صلاح، حيث تجمعهما صداقة قوية بحسب ما صرح سابقًا.

وكان سوبوسلاي قد تحدث عن صلاح عبر صحيفة "إيكو" البريطانية الإسبوع البريطانية: "كنت محظوظًا باللعب جوار محمد صلاح، فهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".