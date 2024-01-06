التموين: تنفيذ 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه

كتب- محمد سامي:

استعرض الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الـ 5 سنوات الماضية وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلًا عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية.

وقال "عشماوي"، إن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وتُثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة.