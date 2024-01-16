البورصة السلعية: تداول أكثر من 1.2 مليون طن قمح بقيمة 12.3 مليار جنيه

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية بمصر، إنه تم تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح من خلال منصة البورصة، بقيمة تداولات تبلغ 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، لافتا إلى وجود أكثر من 139شركة تقوم بالتداول من 156 مطحنا خاصا وعامل، وذلك من خلال 9 آلاف عملية.

ووجه الدكتور إبراهيم عشماوي، الشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لدعمه لخروج البورصة السلعية إلى النور وطرح العديد من المنحات من خلال منصة البورصة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للبورصة السلعية مصر لاستعراض انجازات البورصة خلال 2023 بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر.

كما تم الاتفاق على تغيير اسم البورصة من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر تساهم البورصة في الحد من كثرة تداول المنتجات والسلع.

وتعد البورصة السلعية مصر أحد الأسواق المنظمة لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين كما أن البورصة السلعية.

كما أن منصة التداول الالكترونية لمختلف السلع الحاضرة والجاهزة سواء كانت زراعية أو معدنية، لتكون سوق جاذب لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، وتهدف البورصة السلعية، إلى توفير قدر من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصتها ما يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المستثمرين.