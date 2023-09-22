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BBC

انخفاض الرطوبة وأجواء لطيفة ليلا.. حالة طقس أول أيام فصل الخريف

04:33 م الجمعة 22 سبتمبر 2023
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    طقس حار
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    طقس حار.
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    طقس حار.
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت 23 سبتمبر 2023، أول أيام فصل الخريف، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضحت الأرصاد في بيان لها، الجمعة، أنه يسود غدا السبت، أول أيام فصل الخريف، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن السحب المنخفضة تظهر صباحًا على مناطق من القاهرة الكبري، والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى، انخفاض نسب الرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى، وجود شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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طقس حار الأرصاد الجوية درجات الحرارة ول أيام فصل الخريف أمطار رياح رطوبة

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